Путин поблагодарил медиков, работающих в зоне СВО

Президент России Владимир Путин отдельно поблагодарил медицинских работников, находящихся в зоне специальной военной операции. Глава государства отметил их героизм и мужество, усилия по внедрению новых методов реабилитации раненых бойцов.

«Сегодня, в условиях специальной военной операции, медицинские работники проявляют свои лучшие качества, спасают раненых на поле боя, лечат, выхаживают, проводят сложнейшие операции, осваивают и внедряют новые методы реабилитации, делают все возможное для поддержки силы духа наших героев, - сказал президент в поздравлении медицинским работникам в честь профессионального праздника.

Такие качества, как мужество и самоотверженность российские медики проявили еще до начала спецоперации - во время пандемии коронавирусной инфекции, напомнил Владимир Путин.

Тогда врачи и медсестры, фельдшеры и работники скорой помощи не задумываясь о собственной безопасности спасали жизни инфицированных россиян.

По мнению главы государства, этот момент навсегда войдет в историю российского здравоохранения, как настоящий подвиг тысяч медработников.