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В США заявили, что ожидают мнения Китая на предложения РФ по Украине

Салливан добавил, что предложения Путина по урегулированию украинского конфликта свидетельствуют о том, что Москва не настроена всерьез на «мир в какой-либо форме».
Ирина Егорова 2024-06-16 00:26:17
© Фото: Al Drago - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

В США прокомментировали мирное предложение, которое ранее сделал президент России Владимир Путин, назвав настрой Москвы на «мир в какой-либо форме» несерьезным.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в Швейцарии.

По его словам, план главы РФ рассчитан на то, что приведет еще к большему доминированию на Украине. Салливан также подчеркнул, что США желают услышать мнение Китая и других стран по поводу мирных инициатив Путина.

«Я думаю, такие страны, как Китай, следует спросить: "Считаете ли вы то, что изложил Путин, приемлемой основой для мира?" Потому что если их ответ "да", то они отворачиваются от Устава ООН», - пишет ТАСС.

Для начала переговоров Украина должна вывести войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. После вывода киевских формирований с новых российских регионов и отказа Украины от планов о присоединении к Североатлантическому альянсу Россия даст приказ о прекращении огня и начале переговоров. В этом случае Москва готова гарантировать беспрепятственный отвод украинских частей и соединений. Такие предложения Москвы, на которых она готова немедленно прекратить огонь, озвучил президент РФ Владимир Путин.

#Россия #Путин #Украина #сша #Прекращение огня #салливан #мирные переговоры
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