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МИД Кубы выразил недовольство из-за прибытия подлодки США

Вашингтон уведомил Гавану о прибытии подлодки на военно-морскую базу в Гуантанамо.
Сергей Лебедев 2024-06-15 08:59:21
© Фото: Heather Judkins, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Кубинские власти не рады прибытию на военно-морскую базу США в Гуантанамо американской ударной подводной лодки USS Helena. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.

«Нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы», - сказал он.

При этом министр отметил, что Соединенные Штаты проинформировали кубинскую сторону о проходе подлодки. Это было сделано в соответствии с установленными ранее процедурами.

Напомним, ранее стало известно, что США направили на Кубу свою подводную лодку, чтобы «продемонстрировать силу» на фоне присутствия в регионе российских военных кораблей.

#в стране и мире #сша #подлодка #Пентагон #Куба #Гуантанамо
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