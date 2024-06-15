МИД Кубы выразил недовольство из-за прибытия подлодки США

Кубинские власти не рады прибытию на военно-морскую базу США в Гуантанамо американской ударной подводной лодки USS Helena. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.

«Нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы», - сказал он.

При этом министр отметил, что Соединенные Штаты проинформировали кубинскую сторону о проходе подлодки. Это было сделано в соответствии с установленными ранее процедурами.

Напомним, ранее стало известно, что США направили на Кубу свою подводную лодку, чтобы «продемонстрировать силу» на фоне присутствия в регионе российских военных кораблей.