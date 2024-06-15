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Число жертв удара ВСУ по дому в Шебекино выросло до пяти

Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.
Сергей Лебедев 2024-06-15 06:22:14
© Фото: МЧС России

Число погибших в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино выросло до 5. Об этом сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, еще одна женщина умерла в больнице из-за несовместимых с жизнью ранений.

«Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, вчера украинские боевики обстреляли Шебекино. Во время атаки один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего произошло обрушение.

Ранее сообщалось, что из-под завалов подняли останки четыре человек. Вячеслав Гладков уточнил, что поисково-спасательные работы завершены.

#дом #МЧС РФ #ВСУ #атака #завалы #погибший #шебекино
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