Число жертв удара ВСУ по дому в Шебекино выросло до пяти

Число погибших в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино выросло до 5. Об этом сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, еще одна женщина умерла в больнице из-за несовместимых с жизнью ранений.

«Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, вчера украинские боевики обстреляли Шебекино. Во время атаки один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего произошло обрушение.

Ранее сообщалось, что из-под завалов подняли останки четыре человек. Вячеслав Гладков уточнил, что поисково-спасательные работы завершены.