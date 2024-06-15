МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦБ планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

Целью инициативы является защита прав вкладчиков и застрахованных лиц.
Ирина Егорова 2024-06-15 05:40:31
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Центральный банк намерен обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января 2025 года выявлять конфликты интересов и управлять ими.

Целью инициативы является защита прав вкладчиков и застрахованных лиц. 

В документе, который подготовил регулятор, определяются правила выявления конфликтов интереса, описаны конкретные ситуации, вызывающие их. Например, когда НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом.

«Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов», - сказано в тексте.

При этом ЦБ обязывает НПФ предотвращать такие ситуации. Регулятор готов принять предложения и замечания до 28 июня.

Ранее Банк России сохранил ключевую ставки на значении в 16%. Таким образом, ставка остается неизменной с декабря прошлого года.

#Центробанк #регулятор #вкладчики #конфликт интересов #Негосударственные пенсионные фонды
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 