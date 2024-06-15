ЦБ планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

Центральный банк намерен обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января 2025 года выявлять конфликты интересов и управлять ими.

Целью инициативы является защита прав вкладчиков и застрахованных лиц.

В документе, который подготовил регулятор, определяются правила выявления конфликтов интереса, описаны конкретные ситуации, вызывающие их. Например, когда НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом.

«Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов», - сказано в тексте.

При этом ЦБ обязывает НПФ предотвращать такие ситуации. Регулятор готов принять предложения и замечания до 28 июня.

Ранее Банк России сохранил ключевую ставки на значении в 16%. Таким образом, ставка остается неизменной с декабря прошлого года.