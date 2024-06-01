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Освобожденный боец рассказал о взаимной поддержке в украинском плену

Даже оказавшись на свободе, военные продолжают помогать товарищам, остающимся в заключении.
Сергей Лебедев 2024-06-01 05:53:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Попавшие в украинский плен российские военнослужащие постоянно поддерживали друг друга. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказал один из освобожденных бойцов.

«В плену не бросали друг друга и любыми путями поддерживали», - рассказал вернувшийся на Родину военный.

По его словам, есть те, кто даже после плена продолжает помогать товарищам, остающимся в заключении.

«Вот в феврале парня поменяли. Он на связи был с нашими родителями. И поддерживал их всегда, что с нами все в порядке, что вернемся. Молодец. Спасибо ему за это», - говорит освобожденный боец.

Напомним, ранее на аэродроме в Москве приземлился самолет с 75 военнослужащими, которых накануне освободили из украинского плена. Впереди их ждет лечение и реабилитация в медицинских учреждения Министерства обороны Российской Федерации.

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