Путин провел двустороннюю встречу с президентом ЮАР

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Российский президент Владимир Путин провел встречу со своим коллегой из Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе общения лидер ЮАР выразил слова благодарности за теплый прием.

Также Сирил Рамафоса отметил, что были услышаны объяснения ситуации вокруг украинского кризиса. Он поблагодарил Владимира Путина за проявленную открытость.

«Благодарю за то, что проявили открытость, говорили с нами так, как говорили», - сказал президент Южно-Африканской Республики.

Ранее состоялись трехчасовые переговоры с представителями 7 африканских стран. После них Владимир Путин с гостями посетил Петергоф.