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Небензя: Киев будет ответственен за кровопролитие при отказе от мира

Буквально этими же словами выразил свою позицию Путин. Он сказал, что отказ от нового мирного предложения российской стороны будет означать, что Запад и Киев берут на себя ответственность за кровопролитие.
Ирина Егорова 2024-06-15 03:15:05
© Фото: russiaun.ru, Telegram © Видео: russiaun.ru, Telegram

Запад и киевские власти будут нести политическую и моральную ответственность за продолжение кровопролития, если откажутся от озвученного российской стороной мирного предложения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

«Очевидно, что реалии "на земле", на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров тогда будут другими», - предупредил Небензя в случае, если стороны не примут соглашение Москвы.

Постпред подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу со всеми странами, но не к «имитации мирного процесса», с целью обслуживания чьих-либо корыстных интересов как в Бюргенштоке, а выступает за обстоятельный разговор.

Путин, который предложил условия для начала переговоров, также считает, что отказ Запада и Киева будет означать их ответственность за кровопролитие. По его словам, для начала переговоров Украина должна вывести войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. После вывода киевских формирований с новых российских регионов и отказа Украины от планов о присоединении к Североатлантическому альянсу Россия даст приказ о прекращении огня и начале переговоров. В этом случае Москва готова гарантировать беспрепятственный отвод украинских частей и соединений.

#ООН #Киев #Запад #переговоры #небензя #кровопролитие
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