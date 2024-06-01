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В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры

Пострадавших нет, на месте работают необходимые службы.
Елизавета Кондрикова 2024-06-01 05:29:07
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency Globallookpress

В Винницкой области на Украине возник пожар на объекте критической инфраструктуры, пострадавших нет, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.

«Все службы работают. Пострадавших нет», - уточнил Борзов в своем Telegram.

Местных жителей призвали оставаться в укрытиях, пока не перестанет звучать сигнал тревоги. О степени повреждения объекта не уточняется.

Ранее телеканал «Общественное» сообщал о серии взрывов в регионе, однако о каких-либо повреждениях не передавалось. О воздушной тревоге предупреждали около часа ночи.

На этой неделе повреждения также были зафиксированы на объекте критической инфраструктуры в Харькове, на месте происшествия возник пожар. О пострадавших и повреждениях неизвестно. 

#пожар #Украина #винницкая область #сергей борзов #объект критической инфраструктуры
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