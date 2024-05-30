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Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры

На месте происшествия возник пожар, уточнил Игорь Терехов.
Елизавета Кондрикова 2024-05-30 04:58:32
© Фото: Uwe Anspach, dpa Globallookpress

Объект критической инфраструктуры Харькова попал под удар, на месте происшествия возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Последовал удар по критической инфраструктуре в одном из районов города», - написал Терехов в своем Telegram.

О степени повреждения объекта не уточняется.

Ранее в Харькове звучала воздушная тревога, местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе и окрестностях. Режим воздушной тревоги действовал сразу в нескольких областях страны.

Напомним, ранее была проведена эвакуация жителей Харьковской области, удалось вывезти более десяти тысяч человек, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

#Харьковская область #Харьков #игорь терехов #критическая инфраструктура
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