Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры Харькова попал под удар, на месте происшествия возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Последовал удар по критической инфраструктуре в одном из районов города», - написал Терехов в своем Telegram.

О степени повреждения объекта не уточняется.

Ранее в Харькове звучала воздушная тревога, местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе и окрестностях. Режим воздушной тревоги действовал сразу в нескольких областях страны.

Напомним, ранее была проведена эвакуация жителей Харьковской области, удалось вывезти более десяти тысяч человек, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.