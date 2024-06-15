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Расчет «Гиацинта» поразил М777 ВСУ в Запорожской области

Уничтожить вражеское орудие удалось с четвертого выстрела, благодаря корректировке направления ведения огня от операторов разведывательных БПЛА.
2024-06-15 07:29:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевой расчет пушки «Гиацинт-Б» 292-го самоходного артиллерийского полка группировки войск «Днепр» уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области.

Координаты артиллеристы получили от операторов разведывательных дронов, которые не только выявляют цели, но и корректируют направление ведения огня.

«Недавно мы с расчетом открыли огонь и с четвертого снаряда поразили американскую гаубицу М777. В последнее время очень часто приходится работать», - рассказал старший наводчик с позывным «Моздок».

Точные удары по позициям ВСУ расчеты 152-мм гаубиц наносят круглосуточно. На счету бойцов также есть уничтоженная тяжелая и легкобронированная вражеская техника.

Артиллеристы выполняют различные огневые задачи. В том числе по разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления ВСУ.

Накануне расчеты буксируемых пушек «Гиацинт» уничтожили цели националистов на правом берегу Днепра на удалении до 20 километров. Боевики не досчитались замаскированных позиций, буксируемого орудия, нескольких катеров и личного состава.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Днепр #запорожская область #Гиацинт-Б
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