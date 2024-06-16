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Оператор «Ланцета» рассказал об охоте на редкие образцы техники НАТО

Основная задача операторов барражирующих боеприпасов - поддержка наступления Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении, где они поражают танки, РСЗО и живую силу противника.
Роман Закурдаев 2024-06-16 07:02:00
© Фото: ТРК "Звезда" © Видео: ТРК "Звезда"

Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Север» с хирургической точностью поражают бронетехнику ВСУ, в том числе производства стран НАТО, на Харьковском направлении.

Ежедневно российские дроны-камикадзе охотятся на самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и танки противника. Есть среди пораженных целей и редкие образцы иностранного вооружения, а именно реактивные системы залпового огня на базе американского пикапа Хаммер. Разведчик-оператор БПЛА «Ланцет» с позывным «Лунь» в интервью «Звезде» рассказал детали успешного боевого вылета.

«Мы летели по другой задаче совершенно, просто краем глаза заметили, что подготавливаются к работе два РСЗО на базе Хаммера. Первый был поражен еще до начала работы, а второй свернулся, заехал в лесопосадку и мы решили такой экстремальных заход сделать, в кусты зайти. Попали и почему запомнилось - уже готовились добивать, но спустя 15 минут он начал детонировать, пускать ракеты и в итоге сгорел», - рассказал боец с позывным «Лунь».

БПЛА «Ланцет» всегда работает в тандеме с беспилотником-разведчиком. Он выявляет цель, передает точные координаты и осуществляет объективный контроль поражения объекта. Свои разящие уколы противнику «Ланцеты» наносят ежедневно и днем и ночью, тем самым поддерживая наступление штурмовых групп на самых горячих участках фронта.

«Мы поддерживаем наступление наших войск на Харьковском направлении. Уничтожаем самоходные артиллерийские установки, гаубицы, танки и БМП. Пытаемся нашим парням максимально облегчить наступление. Работаем круглосуточно. Меняемся и наш самолет постоянно в воздухе. Единственная помеха - погодные условия, но с этим ничего не поделать», - добавил оператор дрона-камикадзе.

Операторы барражирующих боеприпасов стараются действовать нестандартно и регулярно меняют тактику нанесения ударов, чтобы не попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника. Нередко «Ланцетам» за счет умелых действий операторов удается существенно превысить дальность полета.

«Заходим в зоны, где наиболее активно глушат наш самолет, пробуем атаковать с разных сторон. Когда получается, тогда работаем. Везде есть лазейки. Пытаемся дальше запускать наши барражирующие боеприпасы. Это происходит по ветру, когда у него потолок 25 километров, а мы за 35 километров его уводим и успешно применяем», - отметил «Лунь».

Зачастую «Ланцетам» удается забраться глубоко в тыл врага и поразить особо важные цели. Ранее Минобороны РФ распространило кадры уничтожения украинского штурмовика Су-25. Удар наносился по стоянке боевых самолетов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #наш эксклюзив #ланцет #харьковское направление
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