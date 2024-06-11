Опубликованы кадры уничтожения «Ланцетом» штурмовика Су-25 ВСУ

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинского штурмовика Су-25 российским дроном-камикадзе «Ланцет».

Удар наносился по стоянке боевых самолетов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, уточнили в оборонном ведомстве.

На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, что после удара дрона место, где был вражеский самолет, начинает дымиться.

Барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет» могут долго кружить в воздухе, отслеживать цель и наносить удары. Сейчас Интернет заполнен видеороликами с удачным применением беспилотников в зоне спецоперации. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.