В Москве приостановили продажу товаров, которые могли вызвать ботулизм

Столичное управление Роспотребнадзора проводит расследование случаев заболевания ботулизмом, выясняются причины заболевания, а также поставщики и изготовители потенциально опасной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», - говорится в сообщении.

Подобное решение вызвано появлением случаев заболевания ботулизмом, в столичные больницы попали порядка 10 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, они получают необходимое лечение, уточнили в пресс-службе.

Однако по данным столичного департамента здравоохранения, о массовом отравлении в городе речь не идет.

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое проявляется при употреблении в пищу продуктов, содержащих ботулинические микроорганизмы. Оно не передается от человека к человеку.