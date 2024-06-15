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В Москве приостановили продажу товаров, которые могли вызвать ботулизм

Мера принята на фоне появления случаев заболевания в столице, Роспотребнадзор проведет эпидемиологическое расследование.
Елизавета Кондрикова 2024-06-15 16:22:24
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Столичное управление Роспотребнадзора проводит расследование случаев заболевания ботулизмом, выясняются причины заболевания, а также поставщики и изготовители потенциально опасной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», - говорится в сообщении.

Подобное решение вызвано появлением случаев заболевания ботулизмом, в столичные больницы попали порядка 10 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, они получают необходимое лечение, уточнили в пресс-службе.

Однако по данным столичного департамента здравоохранения, о массовом отравлении в городе речь не идет.

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое проявляется при употреблении в пищу продуктов, содержащих ботулинические микроорганизмы. Оно не передается от человека к человеку. 

#Москва #в стране и мире #расследование #роспотребнадзор #заболевание #ботулизм
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