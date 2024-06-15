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Bloomberg: Франция может потерять урановый рудник в Нигере

Соглашение о разработке месторождения французской компанией действует до 19 июня, Нигер отвергает предложение, так как оно «не соответствует ожиданиям» властей.
Елизавета Кондрикова 2024-06-15 21:50:26
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa Globallookpress

Крупнейшая французская уранодобывающая компания ORANO SA может лишиться права добывать уран на месторождении Имурарен в Нигере, африканской стране, которая поставляет 15% урана Франции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Второе и последнее уведомление закончится 19 июня, после чего разрешение на деятельность компании будет отозвано», - говорится в письме министерства горнодобывающей промышленности Нигера.

Уточняется, что власти Нигера отвергли план французской компании по разработке месторождения, так как он «не соответствует» их ожиданиям. Изначально Orano получила разрешение в 2009 году, начать разработку планировалось в 2012 году, но возникла задержка из-за падения цен на уран на мировом рынке.

Добыча урана важна для Парижа, так как на его запасы приходятся 65% французского производства электроэнергии. При этом Имурарен - одно из крупнейших месторождений урана в мире, добавляет агентство.

Изменения в этом вопросе связывают со смещением бывшего президента Нигера Мохамеда Базума прошлым летом и приходом к власти в стране военных. Большинство западных стран осудили переворот в Нигере.

#Франция #Соглашение #Нигер #рудник #добыча урана
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