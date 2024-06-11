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Стену огня в якутском лесу сняли на видео

Из-за лесных пожаров в республике ввели режим ЧС.
Владимир Рубанов 2024-06-11 15:21:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Якутии специалисты продолжают тушение лесных пожаров и сталкиваются буквально с огненными стенами в местной тайге. Кадры их работы оказались в распоряжении «Звезды».

С сегодняшнего дня в республике объявили режим чрезвычайной ситуации. С огнем борются сотни людей и десятки единиц техники. Для усиления сводной группировки в Якутск прислали самолет Бе-200 ЧС МЧС России.

С начала пожароопасного сезона в Якутии потушили уже 68 лесных и 25 ландшафтных пожаров. Их основная причина - сухие грозы. Сейчас в лесах действует 46 очагов. В ближайшие дни в нескольких районах республики ожидается чрезвычайно высокий 5-й класс пожароопасности леса.

#республика саха (якутия) #якутия #МЧС России #наш эксклюзив #режим ЧС #Якутск #лесные пожары #природные пожары
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