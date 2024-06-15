В Военной академии ВКО прошел выпуск молодых офицеров и слушателей

В Тверской Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова состоялся очередной выпуск молодых офицеров и слушателей, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Более 50 выпускников получили дипломы с отличием, и еще порядка 30 человек получили медали «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны РФ».

Молодым лейтенантам были вручены их первые офицерские погоны, после чего выпускники возложили цветы к памятнику Жукова и заложили памятную плиту. Мероприятие завершал плац-концерт, на котором выпускники станцевали лейтенантский вальс.

Торжественное мероприятие посетили командование войск противовоздушной и противоракетной обороны, академии, а также члены администрации Тверской области и города Твери.

В ходе церемонии выпускникам также зачитали поздравление главы российского оборонного ведомства Андрея Белоусова.

Сегодня также состоялось вручение дипломов в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

Материал подготовили Николай Баранов и Елизавета Кондрикова.