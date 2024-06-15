Больше 25 выпускников ВКА им. Можайского получили дипломы с отличием

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялся очередной выпуск лейтенантов. Больше 25 выпускников получили золотые медали и дипломы с отличием, а более 110 выпускников - дипломы с отличием.
Выпускников академии поздравило руководство Минобороны России, представители Госдумы РФ, духовенства.
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - крупнейший политехнический ВУЗ Минобороны России. Он готовит полный спектр специалистов для Космических войск ВКС РФ.
Выпускники академии подготавливают ракеты-носители и космические аппараты к пуску, управяют космической группировкой в космосе, отвечают за предупреждение о ракетном нападении и контроль космического пространства.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»