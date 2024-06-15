Следователи проводят проверку после взрыва газа в Саратовской области

Саратовские следователи устанавливают причины взрыва природного газа в селе Сторожевка Татищевского района, сообщили в СУ СК России по региону.
В сообщении говорится, что сегодня произошел взрыв природного газа в подземном магистральном трубопроводе.
Проверку проводят по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
На размещенных кадрах видно большую яму, выжженную землю и обгорелую траву на большом расстоянии от факела.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что пожар на газопроводе начался из-за разгерметизации на фоне аномальной жары. Никто не пострадал.
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