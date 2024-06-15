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Следователи проводят проверку после взрыва газа в Саратовской области

Проверку проводят по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Владимир Рубанов 2024-06-15 18:54:57
© Фото: СУ СК по Саратовской области © Видео: СУ СК по Саратовской области

Саратовские следователи устанавливают причины взрыва природного газа в селе Сторожевка Татищевского района, сообщили в СУ СК России по региону.

В сообщении говорится, что сегодня произошел взрыв природного газа в подземном магистральном трубопроводе.

Проверку проводят по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

На размещенных кадрах видно большую яму, выжженную землю и обгорелую траву на большом расстоянии от факела.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что пожар на газопроводе начался из-за разгерметизации на фоне аномальной жары. Никто не пострадал.

#проверка #Саратовская область #Следователи #природный газ #взрыв газопровода
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