Следователи проводят проверку после взрыва газа в Саратовской области

Саратовские следователи устанавливают причины взрыва природного газа в селе Сторожевка Татищевского района, сообщили в СУ СК России по региону.

В сообщении говорится, что сегодня произошел взрыв природного газа в подземном магистральном трубопроводе.

Проверку проводят по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

На размещенных кадрах видно большую яму, выжженную землю и обгорелую траву на большом расстоянии от факела.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что пожар на газопроводе начался из-за разгерметизации на фоне аномальной жары. Никто не пострадал.