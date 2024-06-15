Губернатор Бусаргин: пожар на газопроводе возник из-за разгерметизации

Пожар на газохранилище в Саратовской области у села Сторожевка вспыхнул из-за разгерметизации на фоне аномальной жары, сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт», - добавил глава области в своем Telegram.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и пообещал, что возгорание скоро ликвидируют.

Мощный пожар на газохранилище виден за несколько километров от ЧП. На данный момент нет информации о пострадавших и степени повреждения.