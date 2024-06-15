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Жителей и гостей Сочи предупредили о смерчах над морем 16 июня

В течение воскресенья в городе будет сохраняться дождливая погода с грозой и возможными порывами ветра до 18 метров в секунду, администрация призывает воздерживаться от отдыха у моря.
Елизавета Кондрикова 2024-06-15 17:27:10
© Фото: Игорь Онучин, РИА Новости

Жителей и гостей Сочи предупредили о неблагоприятной погоде в воскресенье 16 июня, в городе будут наблюдаться дожди и ливни с максимальными порывами ветра до 18 метров в секунду, а также возможны смерчи над морем. Об этом сообщает администрация города.

«Метеорологи также предупреждают об опасности формирования смерчей над акваторией Черного моря на участке Магри – Веселое», - говорится в сообщении пресс-службы.

Дождливая погода будет сохраняться в течение всего дня 16 июня, уточнили в радио Sputnik. В администрации убеждают, что городские службы будут работать в усиленном режиме, и призывают жителей и гостей курорта быть предельно осторожными и воздержаться от отдыха у воды.

Ливни на этой неделе также накрыли столичный регион. Жителей просили не парковать автомобили под деревьями, а также избегать шатких конструкций и рекламных щитов.

#Сочи #Погода #Черное море #курорт #прогноз погоды #ливень
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