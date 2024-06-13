В Москве из-за суперливня перекрыли дороги и остановили метро

После сильного ливня в Москве в некоторых районах произошли подтопления. Временно закрыто движение на Клязьминской улице, на съезде с Лианозовского проезда на Дмитровское шоссе, на Рублевском шоссе в районе дома 26, корпус 1 в сторону области, сообщает Департамент транспорта столицы.

В Дептрансе предупредили, что могут быть локальные задержки наземного транспорта, а маршруты могут изменяться по ситуации. В мэрии призвали отказаться от поездок на автомобиле, потому что синоптики прогнозируют сверхсильные осадки весь день.

На Клязьминской улице 672-й автобус заехал в глубокую лужу и затонул почти наполовину. Вода доходила до пояса выходившим из салона пассажирам, а рядом с остановкой потоки вырывались из ливневой канализации.

На некоторое время приостанавливалось движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской линии метро. Сейчас поезда там ходят штатно.