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В Москве из-за суперливня перекрыли дороги и остановили метро

На Клязьминской улице 672-й автобус заехал в глубокую лужу и остановился. Пассажиры покидали салон по пояс в воде.
Владимир Рубанов 2024-06-13 15:05:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Flora Ibragimova, Москва с огоньком, Telegram, ТРК «Звезда»

После сильного ливня в Москве в некоторых районах произошли подтопления. Временно закрыто движение на Клязьминской улице, на съезде с Лианозовского проезда на Дмитровское шоссе, на Рублевском шоссе в районе дома 26, корпус 1 в сторону области, сообщает Департамент транспорта столицы.

В Дептрансе предупредили, что могут быть локальные задержки наземного транспорта, а маршруты могут изменяться по ситуации. В мэрии призвали отказаться от поездок на автомобиле, потому что синоптики прогнозируют сверхсильные осадки весь день.

На Клязьминской улице 672-й автобус заехал в глубокую лужу и затонул почти наполовину. Вода доходила до пояса выходившим из салона пассажирам, а рядом с остановкой потоки вырывались из ливневой канализации.

На некоторое время приостанавливалось движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской линии метро. Сейчас поезда там ходят штатно.

#метро #транспорт #Погода #дождь #дороги #ливень #подтопление
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