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Жильцов поврежденного дома в Шебекино будут расселять

Тем, кто потерял имущество, заплатят компенсации.
Владимир Рубанов 2024-06-15 17:24:30
© Фото: ТРК «Звезда»

Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино не подлежит восстановлению, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Это предварительное заключение экспертизы.

Администрация Шебекино и сотрудники МЧС будут обзванивать жильцов и помогать им вывозить имущество.

Власти готовят компенсации. На каждого прописанного члена семьи выплатят 10 тысяч рублей. А тем, у кого частично или полностью повреждено имущество - по 50 и 100 тысяч рублей соответственно.

В субботу подключат газ, электроэнергию и воду в тех домах, которые не разрушены. Это вторая четырехподъездная секция поврежденной пятиэтажки и соседняя многоэтажка. Кроме того, начнут раздавать продуктовые наборы тем жильцам поврежденного дома, кто не находится в пунктах временного размещения.

Гладков написал, что нужно время для решения вместе с Минстроем, как выделять людям жилье вместо разрушенного. Встречу с собственниками для обсуждения проведут через неделю.

Ранее на месте разрушенного подъезда завершились поисково-спасательные работы. Погибли пять человек.

#Украина #белгородская область #ВСУ #МЧС #Минстрой РФ #Вячеслав Гладков #шебекино
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