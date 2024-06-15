Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил после введения новых санкций США обслуживание активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщает РБК.

НРД попал под блокирующие американские санкции, и компания анализирует их влияние на Euroclear Bank. Работа с российскими активами заморожена «до получения разъяснений», говорится в письме депозитария своим клиентам.

Активы российских инвесторов были заморожены в Euroclear и Clearstream с весны 2022 года. Евросоюз предусматривал возможность их разблокировать через лицензии от европейских регуляторов.

Разблокировка активов по лицензии предполагает их перевод в другой депозитарий. Однако при этом на одном из этапов они учитываются в НРД. Поэтому приостановка обслуживания активов с участием НРД со стороны Euroclear означает приостановку исполнения лицензий на разблокировку активов.