На Украине военный застрелил двух высмеивавших россиян блогерш

Украинский военный застрелил свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая в последствии скончалась в больнице. Происшествие случилось в минувший четверг в Виннице, сообщает RT со ссылкой на издание «Телеграф».

Позднее тело 23-летнего мужчины, устроившего расправу, нашли с огнестрельным ранением головы у реки Южный Буг. По предварительным данным, конфликт мог разгореться на почве личных отношений.

Отмечается, что жертвами стрелка стали стримерши, которые высмеивали россиян в своих социальных сетях.

Ранее в Винницкой области двое украинских военных расстреляли полицейских. Нападение произошло ночью 20 апреля в Гайсинском районе. На следующий день злоумышленников задержали. Ими оказались отец и сын Валерий и Виталий Василаке.

По предварительным данным, они перевозили что-то запрещенное и открыли огонь, когда полицейские попросили их открыть ящики в багажнике.