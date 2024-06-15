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На Украине военный застрелил двух высмеивавших россиян блогерш

Позднее тело стрелка нашли с огнестрельным ранением головы.
Сергей Лебедев 2024-06-15 11:04:11
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Global Look Press

Украинский военный застрелил свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая в последствии скончалась в больнице. Происшествие случилось в минувший четверг в Виннице, сообщает RT со ссылкой на издание «Телеграф».

Позднее тело 23-летнего мужчины, устроившего расправу, нашли с огнестрельным ранением головы у реки Южный Буг. По предварительным данным, конфликт мог разгореться на почве личных отношений.

Отмечается, что жертвами стрелка стали стримерши, которые высмеивали россиян в своих социальных сетях.

Ранее в Винницкой области двое украинских военных расстреляли полицейских. Нападение произошло ночью 20 апреля в Гайсинском районе. На следующий день злоумышленников задержали. Ими оказались отец и сын Валерий и Виталий Василаке.

По предварительным данным, они перевозили что-то запрещенное и открыли огонь, когда полицейские попросили их открыть ящики в багажнике.

#Украина #убийство #блогеры #застрелил #Винница
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