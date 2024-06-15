Бойцы ВДВ показали в деле зенитную установку ЗУ-23-2 под Часовым Яром

Подразделения противовоздушной обороны Ивановского соединения ВДВ взяли под контроль небо населенным пунктом Часов Яр. Непрерывно, днем и ночью, они несут боевое дежурство и прикрывают подразделения на передовой.

От ударов с воздуха бойцов прикрывают расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2. Для мобильности расчета десантники модернизировали под военные нужды УАЗ «Патриот», усилив раму и установив опоры для устойчивости во время стрельбы.

«Поставили третий мост, все сделали правильно. Установили дополнительные рессоры, чтобы разгрузить автомобиль и чтобы отдача была меньше. Поставили свою станину, на стандартной она бы не встала. Машина стала более маневренной и легче в эксплуатации при стрельбе. Поставили лапы, что тоже дает преимущества на подъеме и спуске», - объяснил военнослужащий ВДВ с позывным «Сокол».

Ранее бойцы ВДВ Ивановского соединения рассказали, как «приземлили» десяток украинских беспилотников у Часова Яра. Десантники активно перемещаются на внедорожнике по самым опасным участкам линии боевого соприкосновения. За счет своей мобильности они способны менять огневые точки и оставаться неуязвимыми для врага.

Добычей мобильного расчета чаще всего становятся ударные дроны самолетного типа и беспилотники-разведчики. Все они уничтожаются еще до подлета к российским позициям.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.