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Бойцы ВДВ рассказали, как за неделю «приземлили» 10 БПЛА у Часова Яра

В зоне спецоперации работают мобильные подразделения ПВО, которые передвигаются на пикапе с зенитной установкой ЗУ-23-2.
2024-05-31 06:31:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию позиций ВС РФ от средств воздушного нападения и разведки противника. Бойцы на автомобиле «УАЗ Патриот» постоянно перемещаются на наиболее опасные направления специальной операции.

За счет своей мобильности десантники-зенитчики оперативно могут быть переброшены на любой участок боя. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«Мы можем заскочить в любую лесополосу. Машина - вездеход. Для нее преград особо нет, за исключением противотанковых рвов», - отмечает командир отделения с позывным «Тишина».

Так, недавно военные обнаружили украинские разведывательные и ударные беспилотники самолетного типа, приближавшиеся к российским передовым позициям. Расчет ЗУ-23-2 оперативно выдвинулся в указанный район и открыл прицельный огонь по БПЛА.

Отмечается, что только за прошедшую неделю костромские десантники под Часовым Яром уничтожили около десяти беспилотников.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, что десантники группировки войск «Днепр» уничтожили в небе над Херсонской областью ударный БПЛА Warmate. Огонь вел расчет 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #бпла #беспилотники #ЗУ-23-2 #МО РФ #зенитка #часов яр
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