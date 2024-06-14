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В профсоюзе заявили, что водители скорых не готовы идти на таран

Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков заявил, что водители медицинских машин не готовы проводить ремонт за свой счет.
Андрей Вакула 2024-06-14 09:26:20
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Российский сенатор Айрат Гибатдинов предложил разрешить таранить автомобили, мешающие медицинским машинам. С этой инициативой он выступил после недавнего инцидента, когда жительница Санкт-Петербурга на легковушке более 10 минут не давала проехать скорой, в которой находился ребенок.

При этом водители скорых не оценили эту идею. Сейчас они не готовы идти на таран. По их словам, почти весь автопарк старый. Также их интересует, кто будет чинить машины, а также пропишут ли все в законе.

«90% всех автомобилей скорой помощи в России дышат на ладан и чинятся руками самих водителей. Нет на это денег. Если он даже имеет законное право протаранить чью-то машину, но свою он будет чинить за собственные деньги. Ему это не надо. Он не так много получает даже в Москве», - рассказал «Звезде» председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в Государственную думу России в мае этого года планировали внести законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили при исполнении должностных обязанностей. Предлагалось внести поправки в Уголовный и Гражданский кодексы «и иные нормативные правовые акты в части исключения уголовной и гражданской ответственности сотрудников экстренных служб в состоянии крайней необходимости».

#Совет Федерации #таран #Санкт- Петербург #медики #наш эксклюзив #скорая
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