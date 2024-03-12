Автоюрист Воропаев объяснил, кто возместит ущерб за таран авто экстренными службами

Автоюрист Лев Воропаев прокомментировал законопроект, который планируют внести в Госдуму в мае, о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили. Эксперт считает, что этот законопроект отвечает запросу социума, поскольку возникают ситуации, когда неправильно припаркованные автомобили закрывают пожарным службам доступ к гидранту или объекту тушения, а машинам скорой помощи - проезд к дому больного.

По мнению Воропаева, после принятия законопроекта в таких ситуациях вся вина будет ложиться на человека, неправильно припарковавшего автомобиль и помешавшего таким образом работе экстренных служб.

«Я думаю, водитель лишится какой-либо возможности получить возмещение. Вся вина будет на нем, и, скорее всего, ему будет отказано и в страховом возмещении, и в возмещении за причиненный ущерб от государства. Если будет доказано, что он нарушил соответствующие правила, которые не позволили пожарной службе своевременно получить доступ к объекту либо гидранту», - заявил он.

Юрист также отметил, что если автомобиль протаранит машина скорой помощи и она тоже получит повреждения, то возмещение за них также может лечь на плечи виновника инцидента. В качестве основания он сослался на главу 12 ПДД, запрещающую остановку и стоянку в тех местах, где это создаст препятствие для движения других транспортных средств.

По словам Льва Воропаева, в России часто возникают ситуации, когда скорая помощь не может проехать к больному, особенно зимой, из-за того, что подъезд заблокирован чьим-то автомобилем. Поэтому он уверен, что такой законопроект будет правильным и поможет сохранить жизни людей.

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