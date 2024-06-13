МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под Киевом более суток тушат пожар на промышленном объекте

К ликвидации огня привлекли четыре пожарных поезда.
Сергей Лебедев 2024-06-13 09:27:58
© Фото: Yuliia Ovsiannikova, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Киевской области уже больше суток тушат пожар на промышленном объекте. К ликвидации огня привлекли 249 спасателей и 98 единиц техники. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинское издание «Бабель».

Отмечается, что также пришлось задействовать четыре пожарных поезда. По предварительным данным, возгорание произошло из-за «падения обломков».

Напомним, сильный пожар на промышленном объекте вспыхнул в минувшую среду. Это случилось после ночных взрывов.

Изначально к тушению привлекли более 100 человек и 30 единиц техники.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Украина #Киев #Киевская область #промышленный объект
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 