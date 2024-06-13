Под Киевом более суток тушат пожар на промышленном объекте

В Киевской области уже больше суток тушат пожар на промышленном объекте. К ликвидации огня привлекли 249 спасателей и 98 единиц техники. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинское издание «Бабель».

Отмечается, что также пришлось задействовать четыре пожарных поезда. По предварительным данным, возгорание произошло из-за «падения обломков».

Напомним, сильный пожар на промышленном объекте вспыхнул в минувшую среду. Это случилось после ночных взрывов.

Изначально к тушению привлекли более 100 человек и 30 единиц техники.