Трамп заявил об очень хороших отношениях с Путиным

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него были очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, ему проще общаться с сильными личностями.
«Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь», - сказал экс-президент США в интервью YouTube-каналу Impaulsive.
Напомним, Трамп неоднократно напоминал своим политическим сторонникам и противникам, что у него сложились рабочие отношения с Владимиром Путиным. По его мнению, при нем конфликта на Украине могло не случиться.
Ранее бывший американский президент назвал российского лидера Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпина умными людьми.
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