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Трамп заявил об очень хороших отношениях с Путиным

Бывший американский лидер заявил, что ему проще общаться с сильными личностями.
Сергей Лебедев 2024-06-14 07:59:29
© Фото: Delcia LopezKeystone Press Agency, Global Look Press

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него были очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, ему проще общаться с сильными личностями.

«Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь», - сказал экс-президент США в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

Напомним, Трамп неоднократно напоминал своим политическим сторонникам и противникам, что у него сложились рабочие отношения с Владимиром Путиным. По его мнению, при нем конфликта на Украине могло не случиться.

Ранее бывший американский президент назвал российского лидера Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпина умными людьми.

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