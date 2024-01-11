Трамп: Путин и Си Цзиньпин очень умные люди

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпина умными людьми. При этом 45-й глава Белого дома раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена.

«Президент США Джо Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием <...> Путин и Си Цзиньпин очень умные люди», - заявил экс-президент США в эфире телеканала Fox News.

Дональд Трамп неоднократно напоминал своим политическим сторонникам и противникам, что у него сложились рабочие отношения с Владимиром Путиным. По мнению Трампа, при нем конфликта на Украине могло не случиться.

Ранее Трамп раскритиковал действующую администрацию заявив, что Джо Байден угрожает демократии в США и является настолько некомпетентным, что не смог бы управлять даже магазином, не говоря о стране. По мнению республиканца, десять президентов не нанесли Штатам столько вреда, сколько Байден.