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Корреспондент «Звезды» рассказал о работе с оператором НТВ Кожиным

Игорь Лапик отметил, что Валерий Кожин был настоящим профессионалом, достойным, пунктуальным, дотошным и смелым.
Игорь Лапик 2024-06-14 07:26:57
© Фото: ntvnews, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Напомним, накануне после атаки украинских националистов погиб оператор НТВ Валерий Кожин. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Но, по словам медиков, шансов выжить почти не было.  

Журналист много лет ездил в горячие точки. Он неоднократно был в Сирии, ДНР и ЛНР, проводя в сложных командировках месяцы. Валерий был настоящим профессионалом, отмечают коллеги.

«Так получилось, что из всей телекомпании НТВ я на съемочной площадке чаще всего пересекался с Лешей Ивлиевым и его оператором Валерой Кожиным. У них был творческий тандем. Работали в паре. Леша брал с собой в командировки именно Валеру. Мы много вместе работали в Сирии, на специальной операции. Что сказать о Валере... Тяжело, конечно, говорить сейчас... До конца прямо не верится. Настоящий профессионал. Достойный, пунктуальный, дотошный, смелый», - вспоминает военный корреспондент телеканала «Звезда» Игорь Лапик.

Отметим, Валерий Кожин работал на НТВ с 2006 года. Сначала работал звукооператором, а затем - телеоператором. Был награжден медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медалью Министерства обороны России «Участнику военной операции в Сирии».

Валерию было 46 лет... Телеканал «Звезда» приносит искренние соболезнования его семье и всему коллективу НТВ.

#Горловка #журналист #ранение #НТВ #оператор #Валерий Кожин
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