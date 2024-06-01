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Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

По предварительной информации, пострадавших нет, подомовой обход продолжат в светлое время суток.
Елизавета Кондрикова 2024-06-01 04:48:15
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели, над регионом работала система ПВО, предварительно, пострадавших в результате атаки нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения», - уточнил губернатор в своем Telegram.

Пожар был оперативно ликвидирован. По информации Гладкова, разные повреждения получили три частных жилых дома, в них выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном из домов разрушена кровля гаража. Осколками был задет один автомобиль.

Подомовой обход для выявления возможных последствий удара продолжат в светлое время суток, добавил губернатор.

О воздушной атаке стало известно около 2 часов ночи, до этого в области объявляли о ракетной опасности.

Гладков также сообщал о сегодняшней вражеской атаке на село Таволжанка и Архангельское, в результате была повреждена линия электропередачи, и жители двух сел остались без света.

#пво #белгородская область #белгород #Вячеслав Гладков #воздушные цели
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