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В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ

В результате атаки была повреждена линия электропередачи в Новой Таволжанке.
Сергей Лебедев 2024-06-01 01:33:24
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В ночь на субботу из-за обстрела украинскими националистами без света остались два села в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское», - сказал губернатор.

Вячеслав Гладков отметил, что под атаку попало село Новая Таволжанка. В результате была повреждена линия электропередачи, пишет «360».

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что в Белгородской области перехватили переговоры украинских боевиков. Они свидетельствуют о намеренной неизбирательности обстрелов ВСУ.

Националисты, обстреливая Белгородскую область, наносили удары по площадям, а не конкретным целям. 

#белгородская область #атака #Обстрел #свет #губернатор #Вячеслав Гладков #новая таволжанка #линия электропередачи
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