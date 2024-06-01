В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ

В ночь на субботу из-за обстрела украинскими националистами без света остались два села в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское», - сказал губернатор.

Вячеслав Гладков отметил, что под атаку попало село Новая Таволжанка. В результате была повреждена линия электропередачи, пишет «360».

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что в Белгородской области перехватили переговоры украинских боевиков. Они свидетельствуют о намеренной неизбирательности обстрелов ВСУ.

Националисты, обстреливая Белгородскую область, наносили удары по площадям, а не конкретным целям.