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Голубев: ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Со слов губернатора региона, Василия Голубева, никто из граждан не пострадал. Устанавливаются последствия на земле.
Ирина Егорова 2024-06-14 04:33:05
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Массовую атаку БПЛА успешно отразили российские подразделения противовоздушной обороны на территории Ростовской области. Все воздушные цели уничтожены в нескольких населенных пунктах региона. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

«По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются», - отметил он.

Минувшей ночью российские военные пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Ярославской области и еще один БПЛА сбили над Владимирской областью.

#бпла #Ростовская область #ВСУ #Василий Голубев #средства пво #массированная атака
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