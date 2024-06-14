Голубев: ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Массовую атаку БПЛА успешно отразили российские подразделения противовоздушной обороны на территории Ростовской области. Все воздушные цели уничтожены в нескольких населенных пунктах региона. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

«По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются», - отметил он.

Минувшей ночью российские военные пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Ярославской области и еще один БПЛА сбили над Владимирской областью.