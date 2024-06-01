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МВФ может одобрить выделение Украине кредита на $2,2 млрд

Международный валютный фонд и Украина в пятницу достигли предварительного соглашения.
Сергей Лебедев 2024-06-01 04:55:03
© Фото: Ting Shen XinHua Globallook Press

В ближайшие две недели руководство Международного валютного фонда примет окончательное решение о выделении Украине нового транша помощи на 2,2 миллиарда долларов. Об этом заявили в МВФ.

«Это будет в ближайшие недели», - цитирует РИА Новости слова представителя фонда.

Отмечается, что в пятницу Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о выделении транша помощи. По версии финансового учреждения, Киев выполнил постановленные ранее фондом цели.

Напомним, в марте Международный валютный фонд одобрил выделение Украине кредитного транша на сумму 880 миллионов долларов. Предыдущий транш в 900 миллионов одобрили в декабре 2023 года. Ранее МВФ утвердил четырехлетнюю программу для Украины на 15,5 миллиардов.

 

#Украина #Киев #МВФ #помощь #Транш #деньги
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