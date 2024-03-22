МВФ одобрил выделение Украине кредита на $880 млн

Международный валютный фонд одобрил выделение киевскому режиму третьего кредитного транша на сумму $880 млн.

«Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило одобрить выделение суммы, эквивалентной примерно 880 миллионам долларов, которые будут направлены на поддержку ее бюджета», - приводит РИА Новости заявление МВФ.

Предыдущий транш в $900 млн одобрили в декабре прошлого года. Ранее МВФ утвердил четырехлетнюю программу для Украины на $15,5 млрд.

Ранее депутаты Верховной рады констатировали зависимость Киева от западного финансирования, при помощи которого латаются бюджетные дыры. В случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены просить деньги у лидеров G7.