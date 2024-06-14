МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над всей территорией Украины активирован сигнал воздушной тревоги

Сигналы оповещения изо дня в день раздаются то в отдельных областях Украины, то по всей ее территории.
Ирина Егорова 2024-06-14 03:39:08
© Фото: Anastasiia SmolienkoKeystone Press Agency, Global Look Press

На Украине во всех областях звучит воздушная тревога. Об этом можно узнать из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Ресурс сообщает, что воздушные сирены слышны в столичном регионе - Киеве и области, в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой и Хмельницкой и областях, в последней сообщили о прозвучавших взрывах.

Также и в западных украинских областях объявили воздушную тревогу - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской, Волынской, Ровненской.

Кроме того, население оповестили и на подконтрольных киевскому режиму территориях Херсонской, Запорожской областей и ДНР.

Это далеко не первый раз за последнее время, когда сирены звучат в различных регионах страны. Периодически в подконтрольных Киеву городах раздаются взрывы.

#Украина #карта #оповещение #воздушная тревога #сигнал
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 