Над всей территорией Украины активирован сигнал воздушной тревоги

На Украине во всех областях звучит воздушная тревога. Об этом можно узнать из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Ресурс сообщает, что воздушные сирены слышны в столичном регионе - Киеве и области, в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой и Хмельницкой и областях, в последней сообщили о прозвучавших взрывах.

Также и в западных украинских областях объявили воздушную тревогу - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской, Волынской, Ровненской.

Кроме того, население оповестили и на подконтрольных киевскому режиму территориях Херсонской, Запорожской областей и ДНР.

Это далеко не первый раз за последнее время, когда сирены звучат в различных регионах страны. Периодически в подконтрольных Киеву городах раздаются взрывы.