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Под Киевом после взрывов загорелся промышленный объект

К ликвидации пожара привлекли более 100 человек.
Сергей Лебедев 2024-06-12 09:51:18
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня в одном из районов Киевской области после ночных взрывов произошел сильный пожар на промышленном объекте, сообщил глава региональной администрации Руслан Кравченко. По его словам, с огнем боролись более ста человек, задействовано 30 единиц техники.

«К ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Несколько взрывов произошло в украинской столице.

Напомним, на днях в Сумах и Сумской области Украины был частично отключен свет.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Украина #Киев #Киевская область #промышленный объект
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