Под Киевом после взрывов загорелся промышленный объект

Сегодня в одном из районов Киевской области после ночных взрывов произошел сильный пожар на промышленном объекте, сообщил глава региональной администрации Руслан Кравченко. По его словам, с огнем боролись более ста человек, задействовано 30 единиц техники.

«К ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Несколько взрывов произошло в украинской столице.

Напомним, на днях в Сумах и Сумской области Украины был частично отключен свет.