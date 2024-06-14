Байден раскрыл детали соглашения Украины и США по безопасности

Соглашение Киева и Вашингтона по безопасности, которое было подписано на полях саммита G7, не предусматривает отправки американских войск на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Италии.

По его словам, заключенный документ нацелен на укрепление военного потенциала ВСУ в долгосрочной перспективе. То есть США продолжат поставки украинской армии оружия, боеприпасов, продолжат подготовку военных ВСУ как на европейских базах, так и в США.

Напомним, что двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет было подписано Владимиром Зеленским и Джо Байденом 13 июня. Оно направлено на усиление защиты Украины. Также США будут предоставлять Украине «долгосрочную материальную помощь» и разведданные для «развития украинских сил безопасности и обороны».