МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден раскрыл детали соглашения Украины и США по безопасности

По словам президента США, документ нацелен на укрепление военного потенциала ВСУ в долгосрочной перспективе и не подразумевает отправки американских войск на Украину.
Ирина Егорова 2024-06-14 02:42:39
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Соглашение Киева и Вашингтона по безопасности, которое было подписано на полях саммита G7,  не предусматривает отправки американских войск на Украину. Об этом заявил президент США  Джо Байден на пресс-конференции в Италии.  

По его словам, заключенный документ нацелен на укрепление военного потенциала ВСУ в долгосрочной перспективе. То есть США продолжат поставки украинской армии оружия, боеприпасов, продолжат подготовку военных ВСУ как на европейских базах, так и в США.

Напомним, что двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет было подписано Владимиром Зеленским и Джо Байденом 13 июня. Оно направлено на усиление защиты Украины. Также США будут предоставлять Украине «долгосрочную материальную помощь» и разведданные для «развития украинских сил безопасности и обороны».

#подготовка #Украина #ВСУ #Джо Байден #Соглашение #отправка военных
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 