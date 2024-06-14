Блогера Поперечного* и журналиста Кучера* признали иноагентами

Минюст расширил список иноагентов, включив в него блогера и стендап-комика Данилу Поперечного*, журналиста Станислава Кучера*, пастора Альберта Раткина*, политика Алексея Комелева* и Игоря Артемьева*, представителя Бориса Надеждина.

Об этом говорится на сайте ведомства, информация появилась в пятницу 14 июня.

Сообщается, что Поперечный* и Кучер* выступали в качестве респондентов на информационных площадках иностранных агентов, выступали против спецоперации, распространяли недостоверную информацию о решениях органов власти РФ. Видеоблогер также получал поддержку со стороны иностранцев.

Пастор Раткин* распространял недостоверную информацию о российской власти и политике и сообщения иноагентов, то же самое верно для деятельности Комелева*, который еще получал поддержку от иностранных источников.

Артемьев* принимал участие в мероприятиях, поддерживаемых из-за рубежа, уточнили в ведомстве.

Ранее список иноагентов Минюста расширили писательница Людмила Улицкая* и режиссер Илья Хржановский*.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.