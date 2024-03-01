Минюст РФ внес Людмилу Улицкую* и Илью Хржановского* в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в список иноагентов писательницу Людмилу Улицкую* и режиссёра Илью Хржановского*, передает Life.ru.

По данным ведомства, Хржановский* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО.

«Л.Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений», -говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что они проживают за пределами Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Улицкая призналась в том, что направляет средства с продаж книг на Украину. Также она добавила, что украинские спецслужбы имеют право на организацию терактов против российских журналистов.

Людмила Улицкая* и Илья Хржановский* - физические лица, выполняющие функции СМИ-иноагента, внесены в перечень террористов и экстремистов.