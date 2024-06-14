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Байден заявил о задержках поставок ПВО другим странам из-за Украины

Какие именно государства уступили Украине свою очередь на получение ЗРК Рatriot, глава США не сказал.
Ирина Егорова 2024-06-14 02:20:28
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Американские поставки ПВО зарубежным покупателям будет задержана до момента, пока потребности Украины не будут удовлетворены. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Италии.

«Мы дали,  что придется подождать. Все, что у нас есть, пойдет на Украину», - заявил американский лидер. Пять стран уже уступили свою очередь на получение ЗРК Рatriot. О каких именно государствах идет речь не уточняется.

Активизация военных поставок киевскому режиму может ослабнуть из-за результатоа выборов в Европарламент. Прогнозируется ее ослабление на фоне усталости от конфликта.

#Украина #сша #помощь #поставки #зрк Рatriot
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