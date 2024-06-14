Байден заявил о задержках поставок ПВО другим странам из-за Украины

Американские поставки ПВО зарубежным покупателям будет задержана до момента, пока потребности Украины не будут удовлетворены. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Италии.

«Мы дали, что придется подождать. Все, что у нас есть, пойдет на Украину», - заявил американский лидер. Пять стран уже уступили свою очередь на получение ЗРК Рatriot. О каких именно государствах идет речь не уточняется.

Активизация военных поставок киевскому режиму может ослабнуть из-за результатоа выборов в Европарламент. Прогнозируется ее ослабление на фоне усталости от конфликта.