Шойгу заявил о выверенной информационной атаке Запада на Россию

Против России ведется тщательно выверенная информационная атака по всем направлениям. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на выездном совещании в Астрахани.

Основная тема - вопросы национальной безопасности в условиях специальной военной операции. По словам Шойгу, коллективный Запад создал серьезную структуру стратегической пропаганды, причем, используются рычаги влияния, связанные с Интернетом, телевидением, как на Вооруженные силы и силовые структуры, так и в целом - на население нашей страны.

«Западом создана серьезная, абсолютно выверенная и хорошо финансируемая структура. Достаточно фразы "стратегическая" и "пропаганда". Если их совместить, то мы получаем опасную для нашей страны структуру. Поэтому противопоставлять ей мы должны слаженную, организованную работу», - заявил Шойгу.

На совещании в Астрахани также обсудили меры поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, и социально-экономическое развитие региона.

Напомним, Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России 12 мая 2024 года. Занимавший этот пост ранее Николай Патрушев освобожден от исполнения обязанностей в связи с переходом на другую работу.