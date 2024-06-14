МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу заявил о выверенной информационной атаке Запада на Россию

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу призвал противопоставить деструктивным действиям коллективного Запада слаженную и организованную работу на местах.
Ян Брацкий 2024-06-14 21:32:25
© Фото: ТРК "Звезда" © Видео: ТРК "Звезда"

Против России ведется тщательно выверенная информационная атака по всем направлениям. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на выездном совещании в Астрахани.

Основная тема - вопросы национальной безопасности в условиях специальной военной операции. По словам Шойгу, коллективный Запад создал серьезную структуру стратегической пропаганды, причем, используются рычаги влияния, связанные с Интернетом, телевидением, как на Вооруженные силы и силовые структуры, так и в целом - на население нашей страны.

«Западом создана серьезная, абсолютно выверенная и хорошо финансируемая структура. Достаточно фразы "стратегическая" и "пропаганда". Если их совместить, то мы получаем опасную для нашей страны структуру. Поэтому противопоставлять ей мы должны слаженную, организованную работу», - заявил Шойгу.

На совещании в Астрахани также обсудили меры поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, и социально-экономическое развитие региона.

Напомним, Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России 12 мая 2024 года. Занимавший этот пост ранее Николай Патрушев освобожден от исполнения обязанностей в связи с переходом на другую работу.

#Россия #Сергей Шойгу #Запад #информационная война #Совбез РФ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 