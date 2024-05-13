В качестве секретаря Совбеза РФ на сайте указали Сергея Шойгу

Сергей Шойгу обозначен как секретарь Совета безопасности Российской Федерации на официальном сайте органа.

«Владимир Путин подписал Указ №328 от 12 мая 2024 г. "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации". Секретарем СБ РФ назначен Сергей Кужугетович Шойгу», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ в связи с переходом на другую работу и назначил на этот пост Сергея Шойгу.

Также глава Российского государства предложил выдвинуть кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, ранее занимаемый Сергеем Шойгу. В прошлом правительстве Белоусов был первым вице-премьером. До этого он много лет работал в Минэкономразвития.