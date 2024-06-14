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Минимальные цены на крепкий алкоголь повысят с 1 июля

Так, с 1 июля минимальная цена водки составит 299 рублей, коньяка - 556 руб., бренди - 403 руб., такое же минимальное значение цены будет установлено для рома.
Елизавета Кондрикова 2024-06-14 20:54:22
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Globallookpress

Минимальные цены на розничную продажу крепкого алкоголя увеличатся с 1 июля текущего года. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с изменениями, цена водки вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка - с 517 до 556 рублей, бренди - с 375 до 403 рублей за 0,5 л. Такие минимальные значения будут установлены до 31 декабря 2026 года, это период действия приказа.

Также в список напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, будет включен ром. Его минимальная стоимость за 0,5 л. составит 403 рубля.

Вместе с этим будут повышены минимальные отпускные и оптовые цены.

Соответствующее предложение Минфин выдвинул еще в прошлом году.

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