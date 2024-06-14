Минимальные цены на крепкий алкоголь повысят с 1 июля

Минимальные цены на розничную продажу крепкого алкоголя увеличатся с 1 июля текущего года. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с изменениями, цена водки вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка - с 517 до 556 рублей, бренди - с 375 до 403 рублей за 0,5 л. Такие минимальные значения будут установлены до 31 декабря 2026 года, это период действия приказа.

Также в список напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, будет включен ром. Его минимальная стоимость за 0,5 л. составит 403 рубля.

Вместе с этим будут повышены минимальные отпускные и оптовые цены.

Соответствующее предложение Минфин выдвинул еще в прошлом году.