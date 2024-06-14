Путин процитировал философа Ивана Ильина, говоря о целях в жизни

Владимир Путин процитировал философа Ивана Ильина в ходе встречи с участниками программы «Время героев».

«Что касается целей в жизни - это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: "Жить надо ради того, ради чего можно умереть"», - сказал президент.

Путин проводит встречу с участниками программы в подмосковном Солнечногорске. Он рассказал о том, как возникла идея организовать подготовку людей, принимающих участие в специальной военной операции. Это случилось во время встречи со студентами вузов - участников СВО в Петербурге.

«В голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого?» - сказал глава государства.

Путин также отметил, что Россия - большая страна, в которой много талантливых людей. Но среди них есть еще и такие, которые не жалеют жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях.