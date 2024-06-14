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Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара

Евгений Первышов занимал пост мэра Краснодара в 2016-2021 годах, в октябре 2022 года он ушел на СВО добровольцем.
Елизавета Кондрикова 2024-06-14 20:11:11
© Фото: ТРК "Звезда" © Видео: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин пообещал предложение по работе для бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова, который в октябре 2022 года ушел на СВО. Об этом президент заявил в рамках встречи с участниками программы «Время героев».

«У меня будет для вас предложение... Я там кое-что выясню, я не пошутил, есть некоторые идеи», - сказал президент, пообещав выяснить все после встречи.

В ответ на это бывший депутат упомянул также свою команду, отмечая, что он не один.

При этом сначала президент не узнал экс-мэра, Первышов находился на этом посту пять лет с 2016 по 2021 год. В октябре 2022 года он ушел добровольцем на фронт. Первышов также является депутатом Госдумы.

Встреча проходит в подмосковном Солнечногорске.

В ходе беседы российский лидер процитировал философа Ивана Ильина, заявив, что «жить надо ради того, ради чего можно умереть». По словам Путина, в России много талантливых людей, но среди них есть те, кто не жалеют жизни, здоровья ради Родины.

#Владимир Путин #Краснодар #Евгений Первышов #экс-мэр #время героев #зона спецоперации
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