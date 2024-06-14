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G7 потребовала от РФ выплатить Украине почти полтриллиона долларов

По оценке Всемирного банка, таковы потребности Украины для восстановления и реконструкции на 10 лет.
Владимир Рубанов 2024-06-14 19:04:51
© Фото: g7italy.it

Страны «Группы семи» потребовали в своем заявлении, чтобы Россия возместила ущерб Украине в размере 486 млрд долларов. Заявление принято на саммите G7 в Италии.

По оценке Всемирного банка, долгосрочные потребности Украины для восстановления и реконструкции составляют почти $486 млрд за 10 лет.

«Семерка» выразила уверенность в том, что экономические санкции против России действуют. В G7 заявили о стремлении к более строгому соблюдению «потолка цен» на нефть.

Участники «Группы семи» выразили готовность ввести санкции против физических и юридических лиц, которые помогают России покупать передовые материалы, технологии и оборудование для военно-промышленной базы.

Кроме того, в заявлении выражается обеспокоенность по поводу поставок в Россию материалов и компонентов двойного назначения от компаний по всему миру, в том числе из Китая.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что G7 достигли соглашения передать Киеву средства от активов РФ.

#Украина #италия #Саммит #G7 #заявление #группа семи #СВО
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